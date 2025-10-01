O Vale do Araguaia, no norte goiano, é ‘a nova fronteira agrícola do estado de Goiás’. O motivo é o grande avanço de lavouras na região, feito por meio da recuperação de áreas degradadas.\nGoiás é o 3º maior produtor de soja no Brasil. Na última safra 2024/2025, o estado colheu 20,75 milhões de toneladas de soja, das quais 10% tiveram origem no Vale do Araguaia. De acordo com um estudo do Instituto Mauro Borges (IMB), antecipado pelo POPULAR, o Vale do Araguaia teve uma produção de grãos, principalmente de milho e soja, de 415 mil toneladas em 2024, o que correspondeu a cerca de 10% da produção do estado.\nVale do Araguaia é nova fronteira agrícola, com recuperação de áreas\nVale do Araguaia requer energia para recuperar áreas e elevar produção\nVídeo que mostra mais de 20 aviões em fazenda para abertura do plantio de soja impressiona a web