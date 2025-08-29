Único centro de alta complexidade em oncologia (Cacon) do Estado, o Hospital Araújo Jorge, da Associação de Combate ao Câncer de Goiás (ACCG), que atende mais de 90% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), receberá em 2026 um novo acelerador linear para o serviço de radioterapia. O equipamento de alta tecnologia vai ampliar o número de pacientes atendidos diariamente, a principal premissa do programa Agora Tem Especialistas, lançado pelo Ministério da Saúde (MS) em maio deste ano.\nSuperintendente estadual do MS em Goiás, Lucas Betti de Vasconcelos lembrou durante a visita que o tempo de espera para atendimento é um dos grandes desafios do SUS, por isso a atenção prioritária da pasta para o Agora Tem Especialistas, com dez estratégias, entre elas prevenção, diagnóstico e controle do câncer. Até o ano que vem, o MS deve entregar em todo o País 121 aceleradores nucleares, entre eles o do Hospital Araújo Jorge. Atualmente, a unidade atende, somente no Serviço de Radioterapia, mais de 300 pacientes por dia e há uma fila de espera de 170 pessoas.