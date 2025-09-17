O inverno está chegando ao fim, a primavera está batendo à porta e de acordo com o Climatempo em algumas partes do país, os últimos dias do inverno serão marcados por uma intensa onda de calor. Diante disso, O POPULAR conversou com especialistas para saber se Goiás será afetado por essa nova onda de calor.\nA resposta para o alívio de todos os goianos é: Goiás não será afetado por essa nova onda de calor. Porém, as temperaturas vão continuar elevadas e com a baixa umidade do ar.\nAo POPULAR, André Amorim, gerente do Centro de Informações Hidrológicas, Meteorológicas e Geológicas de Goiás (Cimehgo), explicou o motivo do estado não ser afetado por essa onda de calor.\n“Choveu e deu uma refrescada na temperatura. Para termos a caracterização de uma ‘onda de calor’ seria preciso cinco dias de calor intenso, com temperaturas acima da média. A partir de quinta-feira (18), a frente fria vai perder intensidade, mas essa retomada de temperatura não será de forma abrupta”, disse o meteorologista.