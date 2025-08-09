Uma nova onda de frio acompanhada de geada deve chegar a Goiás neste final de semana, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Os municípios das regiões sudoeste e sul devem ser as mais atingidas, com queda de até 5ºC na temperatura em relação às registradas nos últimos dias.\nA massa de ar frio de origem polar pelo Brasil já pôde ser vista e percebida em território goiano na manhã deste sábado (9), ocasião em que os goianos acordaram com o céu nublado e vento gelado. O clima deve permanecer dessa forma até a próxima quarta-feira (13), segundo o Cimehgo.\nAo POPULAR, o gerente do Cimehgo, André Amorim, explicou que a região centro-sul do estado, onde está localizada a Região Metropolitana de Goiânia, haverá uma queda tímida nos termômetros. Contudo, as regiões mais baixas poderão ter ocorrência de geada.