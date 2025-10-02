(Reprodução / TV Anhanguera e Arquivo pessoal / Eduardo Henrique)\nA Polícia Técnico-Científica (PTC) realizou uma nova perícia na Rua 20, no Centro de Goiânia, local onde Nathaly Rodrigues do Nascimento, de 17 anos, morreu vítima de descarga elétrica após pisar em um fio escondido pela rua alagada. A TV Anhanguera teve acesso ao laudo da perícia que constatou que a energia foi religada automaticamente após o fio ter se rompido.\nCom os exames periciais que foram feitos in loco, constatamos que realmente, àquele dispositivo de segurança não deveria ter voltado a funcionar naquele momento. Então, o cabo se rompeu porque não havia um separador de fase e encostou um no outro e deu curto-circuito. Com isso, a descarga elétrica ficou ali no chão e submersa na água. Como os jovens passaram descalço, tudo isso contribuiu para que eles recebessem uma intensidade maior de descarga elétrica”, disse o delegado Fernando Martins em entrevista à TV Anhanguera.