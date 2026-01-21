Espaço está abandonado há mais de 10 anos (Reprodução/TV Anhanguera)\nEleita nesta segunda-feira (19) para a presidência do Jóquei Clube de Goiás, a advogada Nívea Cristina Ribeiro de Paula afirma que a desapropriação da sede histórica, no Centro de Goiânia, é um processo real e em andamento, embora ainda não concluído. Segundo ela, a eventual mudança de endereço não é uma escolha da nova diretoria, mas consequência direta das tratativas com o município, da necessidade de regularização jurídica e fiscal da associação e de entraves cadastrais e documentais acumulados ao longo dos últimos anos.\nEm entrevista ao O POPULAR, Nívea explicou que o decreto municipal de desapropriação já foi publicado, mas o processo depende da avaliação definitiva do imóvel e do pagamento da indenização. A Justiça condicionou a posse do prédio ao depósito de R$ 55 milhões por parte da Prefeitura de Goiânia, valor que ainda não foi pago. A tentativa do município de compensar a indenização com dívidas tributárias do clube não foi autorizada judicialmente.