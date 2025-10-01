-Vídeo prefeito (1.3319040)\nUma rotatória que irá ligar Barra do Garças, Aragarças e Pontal do Araguaia tem dividido opiniões de internautas e motoristas que passam pelo local. O vídeo que mostra como ficará o trânsito com a implantação da rotatória em Pontal do Araguaia chamou a atenção nas redes sociais e recebeu críticas e aprovações (assista acima). Ao POPULAR, especialista explicou que a implantação de rotatória é positiva desde que seja sinalizada e com as curvas geométricas bem-feitas.\nÉ muito importante a sinalização para orientar os motoristas. As rotatórias normalmente não oferecem segurança para os pedestres, mas pelo que vi no vídeo no local não há muitos pedestres”, explicou o engenheiro de transportes, Marcos Rothen.\nO vídeo foi publicado pelo prefeito Adelcino Lopo (MDB-MT) no sábado (27) e conta com mais de 120 mil visualizações. Algumas pessoas comentaram que a rotatória irá causar tumulto e o trânsito irá piorar. Mas outras aprovaram a ideia do prefeito e ressaltou a importância do respeito para que o trânsito funcione.