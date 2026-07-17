Prefeitura de Goiânia libera novas vias na Praça Ciro Lisita (Diomicio Gomes/O Popular)\nA Prefeitura de Goiânia liberou, nesta sexta-feira (17), o tráfego nas novas pistas que cruzam a Praça Ciro Lisita, entre a Avenida Castelo Branco e a Rua 250, no Setor Coimbra. A intervenção, segundo a prefeitura, faz parte de um conjunto de obras de mobilidade e drenagem que visa reduzir os congestionamentos em um dos corredores viários mais movimentados da capital.\nEm coletiva de imprensa, o prefeito Sandro Mabel informou que a obra foi precedida por quatro meses de estudos de fluxo, com o objetivo de dar maior uniformidade ao trânsito na região da Avenida Castelo Branco, especialmente nos horários de pico.\nA Ciro Lisita criava um transtorno muito grande e atrapalhava a sincronização semafórica da região. Fizemos essa intervenção após vários estudos e medições de fluxo durante quatro meses. O objetivo é eliminar essas 'caudas' de congestionamento para que a cidade desempenhe melhor", explicou.