As novas regras no trânsito das avenidas T-10 e T-55, no Setor Bueno, em Goiânia, começarão a valer no próximo sábado (13). O projeto da prefeitura vai transformar as duas vias em um sistema binário, ou seja, com sentido único. Várias linhas de ônibus que passam na região também vão sofrer mudanças de rota. Conforme a Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET), as alterações diminuirão os engarrafamentos e darão mais fluidez à circulação dos veículos no local.\nConforme o titular da pasta, Tarcísio Abreu, na T-10, o sentido vai ser único, subindo do Parque Vaca Brava até a Avenida 85. Haverá quatro faixas de rolamento e duas de estacionamento, uma em cada lateral. Já a T-55 terá o sentido contrário: da 85 até a T-3. A via também ganhou mais faixas para a circulação de veículos - agora são quatro. Além disso, será proibido estacionar na avenida.