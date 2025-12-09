O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou à Agência Brasil que as novas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passarão a valer ainda nesta semana.\nA mudança ocorre assim que a resolução for publicada no Diário Oficial da União. Na última segunda-feira (1º), o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou as normas após semanas de críticas e tensão entre o Governo Federal e o setor de autoescolas.\nA expectativa é que a publicação ocorra amanhã após um evento oficial. Nesta terça-feira (9), o ministro dos Transportes, Renan Filho, e o presidente Lula (PT) farão uma cerimônia às 10h no Palácio do Planalto para lançar o novo modelo, que está sendo chamado de "CNH do Brasil".\nQuais drogas o exame toxicológico para obter CNH detecta? Como é o teste?\nEspecialistas pedem mais rigor após novas regras para CNH