Ministério da Saúde atualiza procedimentos hemoterápicos e Rede Hemo orienta período de transição, em Goiás (Iron Braz/SES-GO)\nO Ministério da Saúde publicou uma portaria com novos critérios e regras para a doação de sangue e procedimentos hemoterápicos no âmbito do Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados (Sinasan). De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as mudanças estabelecidas pela Portaria GM/MS nº 11.685/2026 entram em vigor a partir do dia 30 de setembro.\nCom a atualização da regulamentação, as regras de elegibilidade para doação de sangue foram modernizadas, reduzindo prazos de inaptidão para diferentes situações e ampliando o número de pessoas aptas a doar sangue, sem comprometer a segurança transfusional.\nA atualização desses critérios representa um avanço importante para a política de sangue no Brasil. Com base em evidências científicas, conseguiremos ampliar o número de pessoas aptas a doar, sem abrir mão da segurança que sempre norteou o processo transfusional. Reforçamos o convite para que a população doe sangue regularmente, um gesto simples que salva milhares de vidas”, disse o secretário de Estado da Saúde de Goiás, Rasível Santos.