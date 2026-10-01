Entraram em vigor nesta quarta-feira (30) as novas regras para doação de sangue no Brasil.\nA portaria do Ministério da Saúde muda os critérios de aptidão usados pelos hemocentros, com reduções de prazo para doadores que fizeram tatuagem, tiveram câncer ou passaram por outras condições de saúde.\nEntre as alterações está o prazo para quem fez tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva. Veja as principais mudanças:\nAnvisa pode aprovar mais oito canetas emagrecedoras em 2026 e quer combater produtos do Paraguai\nNovas regras para doação de sangue começam a valer em setembro; saiba o que muda\nQual é o novo prazo para doar após fazer tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva?\nO prazo, antes de até 12 meses, cai para 4 meses quando não é possível comprovar a segurança do procedimento. Se houver condições de avaliar essa segurança, a espera é de apenas sete dias.