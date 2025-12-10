Quem está com processo em andamento para tirar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) também pode contar com as novas regras lançadas nesta terça-feira (9) pelo Governo Federal. O presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), Delegado Waldir, explicou que todas as pessoas que já estão com o processo de habilitação em andamento passam automaticamente para a nova regra. “Mesmo quem iniciou o procedimento na regra antiga passa a seguir integralmente o modelo novo, inclusive no prazo.”\nSe o candidato já concluiu a parte teórica e quiser partir para a prática, pode fazer isso tanto com o registro de uma autoescola quanto fazendo seu próprio registro, contratando um instrutor particular ou usando o próprio carro, segundo Waldir. Sobre quem pretende dar entrada no processo a partir de agora, o presidente do Detran afirmou que, se o pedido for feito nesta quarta-feira (10), já entrará na regra nova, sem necessidade de esperar.