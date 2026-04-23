Com editais de licitação previstos para serem lançados, Goiânia passará a contar com quatro novas unidades de pronto atendimento (UPAs). Três delas correspondem à construção de novos prédios que irão substituir unidades de urgência, e a quarta prevê a retomada e a conclusão das obras da UPA Guanabara. Veja detalhes dos editais previstos e unidades escolhidas nesta reportagem:\nQuando os editais serão lançados?\nQuais as unidades escolhidas?\nQual a justificativa para as novas UPAs?\nPrefeitura de Goiânia prevê editais para 4 novas UPAs em 2026\nCais Campinas vai virar nova UPA de Goiânia\nQuatro Cais de Goiânia serão UPAs\n1- Quando os editais serão lançados?\nO assessor técnico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Frank Cardoso, explicou à repórter Mariana Carneiro que a previsão é de que os quatro editais de licitação sejam publicados ainda neste ano. O objetivo é reestruturar a rede municipal de urgência da saúde sem ampliar o total de serviços.