Galpão da empresa da material de construção, alvo da operação (Divulgação / Polícia Civil)\nA Justiça determinou o bloqueio de nove empresas registradas no nome de um “laranja” que faz parte do grupo suspeito de movimentar R$ 250 milhões em cinco anos, segundo a Polícia Civil (PC). Com a decisão, publicada nessa sexta-feira (29), as empresas não podem realizar operações fiscais, como emissão e recebimento de notas. Além disso, as três pessoas detidas na investigação - um empresário, um técnico em contabilidade e um vaqueiro, apontado como "laranja" - tiveram as prisões convertidas em preventivas.\nOs nomes dos suspeitos e das empresas não foram divulgados pela polícia. Assim, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para pedir um posicionamento.\nO grupo foi preso na última terça-feira (26), durante a Operação Straw Man. De acordo com a PC, os suspeitos sonegaram R$ 17 milhões em impostos, em Goiânia. Além disso, as empresas de fachada eram do ramo de materiais de construção.