Adan Pablo (no alto, à esquerda), Eder Alves (no alto, à direita), Rafael Resende (abaixo, à esquerda) e Marcos Vinícius estariam entre os mortos na megaoperação (Reprodução / TV Anhanguera)\nAo todo, nove foragidos da Justiça de Goiás foram identificados entre os mortos em Megaoperação no Rio de Janeiro, até o momento, informou a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP). O total de mortos suspeitos de integrar facção criminosa é de 117, desse 115 foram identificados, segundo o governo fluminense. Na quarta-feira (5), a cúpula da segurança goiana concedeu uma coletiva de imprensa após foguetório em homenagens aos mortos em Goiânia e na Região Metropolitana. Na ocasião, o secretário da SSP, Renato Brum, atualizou os números (veja lista completa ao final desta reportagem).\nNós trabalhávamos no início com dois que tinham vindo a óbito, depois passou para quatro, seis, nove foram confirmados...", disse o secretário.