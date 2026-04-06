Prédio na Avenida Anhanguera, no Centro de Goiânia, que agora será usado por três pastas do governo de Goiás (Wildes Barbosa/O Popular)\nO novo Centro Administrativo do governo de Goiás, localizado no Centro de Goiânia, terá 15 andares e três níveis de subsolo. A estrutura ainda inclui três elevadores sociais, um de serviço e outro privativo. O prédio foi comprado por R$ 100 milhões e deve receber mais de dois mil servidores de três pastas: Secretaria de Saúde (SES), Secretaria da Administração (Sead) e o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).\nSegundo o governador Daniel Vilela (MDB) e o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), a compra do edifício vai reduzir gastos com aluguéis e manutenções, gerando uma economia de mais de R$ 21 milhões por ano.\nSão mais de 26 mil metros quadrados com capacidade para abrigar 2.2 mil servidores que vão trabalhar aqui nos padrões mais modernos de integração de eficiência da máquina pública. A partir de julho, o Procon já estará funcionando aqui, e depois da reforma, em janeiro do ano que vem, os outros órgãos também virão para cá", explicou Vilela.