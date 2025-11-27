O novo deslizamento de lixo ocorrido no lixão da empresa Ouro Verde, em Padre Bernardo, no Entorno do Distrito Federal, está bloqueando parcialmente o leito do Córrego Santa Bárbara, que passa por dentro do empreendimento. Embora a quantidade de lixo deslocado desta vez ainda não tenha sido definida, estima-se que o volume seja maior do que o registrado entre 11 e 12 de novembro, quando 3 mil toneladas se moveram. O período chuvoso agrava a situação já crítica do lixão.\nAs informações são da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). De acordo com a pasta, uma equipe esteve no local nesta quarta-feira (26) para avaliar os danos causados pelo novo incidente, ocorrido na madrugada de terça. Um novo auto de infração está sendo redigido e será entregue à empresa nesta quinta (27).