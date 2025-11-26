Um novo desmoronamento no lixão de Padre Bernardo, no Entorno do Distrito Federal, voltou a contaminar o córrego Santa Bárbara, segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Essa é a terceira vez que parte da montanha de lixo cede no local, e a segunda em que o córrego Santa Bárbara é contaminado pelos resíduos.\nO ponto de depósito de resíduos sólidos é administrado pela empresa Ouro Verde. O POPULAR entrou em contato com a empresa, que disse em nota que "ocorreu uma nova movimentação de massa de resíduos na mesma área previamente isolada e já em processo de recuperação. Não há ampliação do perímetro anteriormente afetado" (leia nota na íntegra abaixo).\nSemad diz que há risco de novos deslizamentos em lixão de Padre Bernardo\nEntenda a atuação do MPGO para evitar desastres ambientais como o caso do aterro de Goiânia