Uma nova atualização do aplicativo e-Título está disponível e a ferramenta passa a oferecer novos serviços e a unificar aqueles que antes precisavam de outras plataformas. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), os novos serviços são: acompanhar requerimento feito no Título Net, emitir filiação partidária, gerar código de autenticação e sincronização das alterações biográficas. Nessa nova atualização, alguns serviços foram melhorados, como pagamento de débitos via Pix para eleitores com a situação eleitoral irregular e emissão de novas certidões.\nDe acordo com o TRE, o aplicativo e-Título é gratuito e funciona como uma via digital do título de eleitor. A ferramenta está disponível para smartphones com sistema operacional Android e iOS. “É uma plataforma completa de serviços eleitorais. São vários serviços que os cidadãos precisam para exercer sua cidadania”, resumiu o tribunal em parte da divulgação.