A obra do novo eixo viário de Aparecida de Goiânia, que deve ligar o Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot) à GO-020, é aguardada por trabalhadores da região. Um edital de licitação chegou a ser publicado no fim de 2025, mas a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) aponta que um novo processo licitatório deve ser publicado para “adequações”. A intervenção prevê a duplicação da Avenida Copacabana, a pavimentação asfáltica de um trecho de estrada de terra, além da construção de uma nova ponte de 30 metros sobre o Córrego Santo Antônio, em um trajeto até a chegada ao Setor Vale das Pombas, que dá acesso a Senador Canedo e Bela Vista de Goiás.\nO anúncio inicial da obra foi feito em março do ano passado, quando o prefeito Leandro Vilela (MDB) e o então secretário estadual de Infraestrutura, Pedro Sales, assinaram a autorização para abertura do processo licitatório. O edital, por sua vez, foi lançado no fim de outubro passado, com um valor estimado de R$ 15,6 milhões. Já nesta terça-feira (12), em meio à celebração dos 104 anos de Aparecida de Goiânia, o governador Daniel Vilela (MDB) anunciou novamente a intervenção. “Estamos aqui fazendo o anúncio de uma obra de grande importância na mobilidade da cidade, que é a duplicação de um trecho de rodovia estadual, ao final do Dianot, que estamos concluindo agora, que vai ligar ao chamado Vale das Pombas, e consequentemente, até a GO-020, no (Sunset) Wake Park. Vamos criar uma nova alternativa de mobilidade, de saída dos parques industriais através da GO-020”, disse.