A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (Noaa) dos Estados Unidos confirmou oficialmente, nesta quinta-feira (11), o início do El Niño. O fenômeno climático deve se desenvolver para um nível moderado ou forte durante o outono do norte do planeta, segundo a agência americana. Foi estimada em 63% a chance de um El Niño muito forte de novembro a janeiro – a possibilidade apresentada no mês passado era de 37% –, de acordo com a Noaa, com possibilidade de figurar entre os recordes do fenômeno desde o início dos registros, em 1950.\nApesar de o El Niño ter o poder de influenciar eventos climáticos extremos, cada ano do fenômeno é diferente. Por isso, segundo a Noaa, um El Niño considerado muito forte não necessariamente resultará em eventos climáticos maiores e mais impactos. Mas essa classificação aumenta as chances desses tipos de acontecimento.