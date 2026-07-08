-Vídeo - Novo prédio do Hugo (1.3430762)\nO novo prédio onde vai funcionar o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) está avaliado em R$ 500 milhões. Localizado no Conjunto Fabiana, em Goiânia, o imóvel será incorporado ao patrimônio estadual para ampliar a capacidade de atendimento em urgência, emergência e procedimentos de alta complexidade. A previsão é que a transferência da unidade comece nos primeiros meses de 2027, após a conclusão das obras de adequação e obtenção das licenças.\nNesta terça-feira (8), o Governo de Goiás assinou um protocolo de intenções para a compra, que será feita por meio de contratação direta. A justificativa é que a estrutura foi projetada para funcionar como hospital, não havendo outro imóvel com características semelhantes capaz de atender à demanda da rede pública. Até então, o prédio pertence ao Goiânia Medical Center.