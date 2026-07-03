Projeto prevê investimento de R$ 15,6 milhões e contará com mirante e estruturas construídas com materiais sustentáveis (Divulgação/Governo de Goiás)\nO novo parque urbano no Morro da Serrinha, em Goiânia, terá mirante, museu e sistema de videomonitoramento, conforme o projeto apresentado pelo governador Daniel Vilela (MDB) durante a cerimônia de assinatura da ordem de serviço que autoriza o início das obras. O projeto, que ficará a cargo da Marsou Engenharia, prevê investimento estimado de R$ 15,6 milhões.\nO Parque da Serrinha Jornalista Jaime Câmara, localizado em uma área de preservação permanente com 110 mil metros quadrados, contará com espaços voltados ao lazer, turismo, esporte, cultura e preservação ambiental.\nConforme informou O POPULAR, as estruturas na base e no topo do morro serão construídas com o uso de materiais sustentáveis. O espaço cercado terá câmeras de segurança e vigilância armada 24 horas por dia. Também contará com wi-fi gratuito e painéis interativos sobre a flora nativa.