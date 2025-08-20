-POP_PARAQUEDISTA_ANAPS_20082025 (1.3302230)\nUm vídeo mostra a paraquedista de 35 anos, momentos antes do acidente com salto que a deixou em estado grave em Anápolis. A gravação, cedida ao POPULAR pela Skydive Cerrado, mostra o interior da aeronave e o clima de animação dos alunos do curso de paraquedismo antes do salto (assista ao vídeo acima).\nO acidente que aconteceu no último domingo (17) é investigado pela Polícia Civil. Ao POPULAR, o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) informou que a paraquedista apresenta quadro de politrauma, com traumatismo cranioencefálico grave. A mulher está internada em estado grave e estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Heana.\nNas imagens é possível ver que a paraquedista está usando macacão, capacete, óculo de proteção e paraquedas. Inclusive, a mulher responde ao instrutor que estava preparada para a atividade.