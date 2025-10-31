-Vídeo novas imagens (1.3331107)\nUm novo vídeo mostra quando uma criança de 11 anos foi espancada por jovens que teriam rixa com o irmão dela, em Caldas Novas, no sul goiano. Conforme as imagens, obtidas com exclusividade pela TV Anhanguera, é possível ver quando o grupo de pelo menos 10 adolescentes se aproxima da vítima e a acerta com uma paulada na cabeça (assista acima).\nDe acordo com a Polícia Militar, com o impacto, a vítima teve traumatismo craniano e perda de massa encefálica. Por não ter tido o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu atualizar o seu estado de saúde.\nÀ reportagem, o delegado responsável pelo caso, Alex Miller, contou que os envolvidos alegaram à polícia que o irmão da vítima, de 15 anos, agrediu e ameaçou um deles no dia anterior.\nPor não terem tido os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas deles para que pudessem se posicionar até a última atualização desta reportagem.