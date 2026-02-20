Novos radares são instalados na GO-020, entre Goiânia e Bela Vista de Goiás (Wildes Barbosa/O Popular)\nOs novos radares instalados na GO-020, entre Goiânia e Bela Vista de Goiás, conseguem flagrar veículos que trafegam pelo acostamento. De acordo com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), os equipamentos utilizam tecnologia não intrusiva com emissão de ondas de rádio ou lasers, capazes de realizar a varredura de toda a largura da pista, inclusive nas áreas laterais.\nA substituição dos antigos aparelhos e a implantação de novos pontos de fiscalização começaram neste mês de fevereiro. Segundo o órgão, em nota, a medida integra o processo de modernização do monitoramento eletrônico nas rodovias estaduais e tem como objetivo reforçar a segurança viária, especialmente em trechos urbanos e pontos estratégicos com maior circulação de pedestres (veja a nota completa ao fim da matéria).