A quantidade de adolescentes internados no sistema socioeducativo goiano por atos infracionais análogos a crimes de gênero subiu 12 vezes nos últimos cinco anos. O número passou de 2 apreendidos em 2021 para 24 em 2025. No total, o Estado internou 54 meninos com menos de 18 anos por esse tipo de infração no período analisado. Os dados foram passados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Goiás (Seds), após solicitação do POPULAR .\nA reportagem também fez uma busca na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) e encontrou 120 processos contra menores de idade por atos infracionais análogos aos crimes de gênero, desde 2021. A maior parte deles está relacionada à violência doméstica, ou seja, à Lei Maria da Penha. São 85 processos que mencionam a legislação. O juiz Lucas Siqueira, que responde pelo Juizado da Infância e Juventude de Goiânia, explica que geralmente os processos são resultados de agressão contra as companheiras ou contra familiares, como mãe, irmã, avó e outras.