Goiás registrou aumento de cerca de 11% no número de novos processos relacionados à alienação parental entre 2024 e 2025. De acordo com a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário (DataJud), foram 225 casos em 2024 e 250 em 2025. Ao POPULAR, advogados relataram perceber crescimento dessas demandas em seus escritórios. Com este sábado (25) marcando o Dia Internacional de Combate à Alienação Parental, a aplicação e os efeitos da lei, especialmente em casos que envolvem mulheres, adolescentes e crianças vítimas de violência, têm sido alvo de debate.\nDesde 2010, o Brasil conta com uma lei sobre alienação parental, criada para prevenir possíveis abusos emocionais contra crianças e adolescentes em contextos de separação ou divórcio. A legislação lista situações que podem caracterizar a prática, como mudar-se para local distante sem justificativa, realizar campanha de desqualificação contra o(a) genitor(a) e dificultar o exercício da convivência familiar.