A Prefeitura de Goiânia penalizará 27 empresas que não entregaram ou atrasaram a entrega de medicamentos à Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Dessas, 20 já foram publicadas.
As multas já publicadas somam R$ 345,8 mil. Cada empresa foi penalizada com 30% do valor do contrato.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer, 18 empresas que já foram notificadas foram contratadas na gestão anterior. Outras 9 são de contratos realizados no mandato do prefeito Sandro Mabel (UB).
Ao todo, 1.791.880 itens deixaram de ser entregues, dos quais 1.564.700 eram unidades de medicamentos e 227.180 unidades de insumos.
Segundo o secretário, das 27 empresas, 5 não vão poder contratar com a Prefeitura pelos próximos 2 anos.