Os outros números depois do primeiro variam de acordo com a região do país e a distância em relação a Brasília (Wesley Costa / O Popular)\nAs BRs são as vias federais e sempre têm o nome acompanhado de três algarismos. Cada número de BR tem um significado e serve como forma de organizar as estradas do país. O POPULAR te mostra como entender o que cada uma das numerações significa.\nDe acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão responsável pela organização das BRs, o primeiro número sempre indica o tipo de rodovia e os outros dois definem a posição da estrada, tomando Brasília (DF) como referência e em relação aos limites norte, sul, leste e oeste.\nVeja como é atravessar a maior ponte do estado, entre Goiás e Minas Gerais\nConheça cidades de Goiás que compartilham nome inspirado na mesma árvore do CerradoCachoeira escondida no Rio Araguaia encanta visitantes; vídeo