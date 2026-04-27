-nutricionista_queimaduras (1.3403007)\nA nutricionista Mariana Percussor sofreu queimaduras graves durante faxina na casa da mãe, em Goiânia. Nas redes sociais, ela relatou que os ferimentos foram causados após uma explosão ao queimar um saco com documentos, que atingiu 33% do corpo dela, inclusive o rosto (veja o vídeo acima). Ela teve uma piora no quadro dias depois e precisou ser internada em Anápolis.\nAo POPULAR, a assessoria da nutricionista informou que Mariana passou por um procedimento de desbridamento (raspagem das áreas afetadas) nesta segunda-feira (27) e apresenta boa evolução clínica. Segundo a equipe, ela segue internada e passa bem.\nO acidente aconteceu na última terça-feira (21). Em vídeos publicados dois dias depois, Mariana detalhou como tudo aconteceu. Segundo ela, estava ajudando a mãe durante uma mudança, separando objetos para descarte, doação e outros que decidiu queimar por serem documentos antigos e desnecessários.