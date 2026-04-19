-Nuvem funil é registrada em Itaberaí (1.3400259)\nUma nuvem funil foi registrada na zona rural de Itaberaí, na região central de Goiás, na tarde de sexta-feira (17). O fenômeno chamou a atenção de moradores pelo formato semelhante ao de um tornado. Gravações do episódio rapidamente passaram a circular nas redes sociais (veja vídeo acima).\nDe acordo com o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, ao g1 Goiás, a nuvem funil é um fenômeno atmosférico associado a nuvens de grande desenvolvimento vertical, comuns em situações de tempestade. Segundo ele, trata-se de um movimento giratório que se forma na base da nuvem, sem necessariamente alcançar o solo.\nÉ como se fosse um redemoinho que a gente vê no chão, mas pendurado na nuvem”, explicou o meteorologista.