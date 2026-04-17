Qual o objetivo do decreto de emergência?\nA primeira questão do decreto é ter uma mobilização social e uma integração de todos os esforços para conseguir fazer frente a essa crise. Chamar a atenção da população. É imprescindível que as pessoas se vacinem. Chamar a atenção dos profissionais de saúde para pensar na Srag e na correta indicação da internação, no manejo na atenção primária, nos ambulatórios, nas urgências e no hospital para que a gente possa otimizar o cuidado.\nComo otimizar esse cuidado?\nO ideal é cuidar dos pacientes antes que o quadro se agrave, antes que precisem da alta complexidade, que precisem de leito de terapia intensiva. Porque esse é o recurso mais nobre e mais complexo para gente expandir. Precisa de espaço, de equipamento, de equipe capacitada. Não é uma quantidade de recursos que a gente encontra disponível para uma expansão rápida.