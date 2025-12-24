Em meio à discussão sobre quem deve comandar a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), o prefeito Sandro Mabel (UB) esteve na redação para conceder entrevista ao POPULAR. O tema gerou tensão nesta semana, em que o Paço perdeu a gestão da companhia para o governo de Goiás. Para defender que a Prefeitura de Goiânia continue com a CMTC, ele diz circular diariamente pela cidade e conhecer melhor os gargalos do transporte coletivo e as soluções necessárias: “Quem anda na cidade sou eu. O governador (Ronaldo Caiado) não anda, o Adriano da Rocha Lima não anda, esse pessoal têm um contexto do Estado.”\nMabel voltou a defender que não pediu mudanças na porcentagem dos repasses para o subsídio do transporte coletivo – apenas ressaltou que o Estado precisa assumir os valores do Passe Livre Estudantil e de outros benefícios de gratuidade no transporte.