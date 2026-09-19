-VÍDEO: Cana do Youtube bate 100 MIL (1.3457929)\nO POPULAR alcançou a marca de 100 mil inscritos no canal oficial do jornal no YouTube. O número representa mais um marco na presença digital do veículo e acompanha o crescimento do público que consome os conteúdos produzidos pelo jornal na plataforma. Criado em janeiro de 2012, o canal já reúne mais de 7,5 mil vídeos publicados, sendo quase 2 mil transmissões ao vivo.\nAo todo, são quase 725 mil horas de conteúdo exibidos e 57 milhões de visualizações. No canal, os espectadores encontram notícias, entrevistas, reportagens, vídeos especiais e conteúdos que repercutem nas redes sociais.\nJornalistas da Rede Anhanguera são destaques no Prêmio Sebrae de Jornalismo 2026\nFusão histórica\nRede Matogrossense e Rede Anhanguera iniciam integração e formam maior grupo de comunicação do Centro-Norte