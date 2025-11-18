-VÍDEO: O POPULAR no WhatsApp; veja como acompanhar notícias pelo nosso canal (1.3338787)\nSe manter informado ficou ainda mais fácil. O POPULAR lançou um canal de notícias no WhatsApp onde o leitor recebe, gratuitamente, as principais informações de Goiás, do Brasil e do mundo diretamente no celular. A ferramenta reúne manchetes do dia, destaques do impresso, vídeos, lives, podcasts e alertas urgentes, tudo em tempo real.\nAlém das atualizações da política, economia, cidades, esportes e cultura, o canal também envia avisos importantes assim que são publicados no site. As mensagens chegam pela aba Atualizações, recurso do próprio aplicativo criado para acompanhar conteúdos de criadores e veículos de imprensa.\nComo seguir o canal\nO processo é rápido e pode ser feito em poucos segundos. Basta:\nClicar aqui para acessar o canal do O POPULAR;