O espírito natalino vai ganhar palco nesta quinta-feira (11), às 19h, durante a Cantata de Natal do Grupo Jaime Câmara (GJC). As apresentações serão transmitadas ao vivo pelo O POPULAR. Ao todo, serão 99 músicos divididos em quatro grupos. O evento acontece no anfiteatro do GJC.\nOs grupos são: Grupo Cantoria Kids, sob regência da maestrina Hellen Lara; Grupo Toscanelli, guiado pelo maestro Cardoso; Coro Infantojuvenil São José, com o maestro Siralberto; e o Grupo Vocal Onix Brasil, conduzido pelo maestro Paulo Sérgio.\nA cantata será transmitida no site e canal de YouTube do Jornal O Popular.\nConfira a temporada de concertos e apresentações temáticas de Natal em Goiânia\nNatal em Goiás: Veja roteiro das apresentações e programação no estado\nShows e espetáculos de teatro: confira a agenda cultural de Goiânia desta semana