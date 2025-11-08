Goiás marcará presença na COP30, em Belém (PA). A partir de segunda-feira (10), data a abertura oficial da conferência da ONU para mudanças climáticas, pesquisadores, gestores públicos, empresários, políticos, sociedade civil e o próprio governador Ronaldo Caiado (UB) vão passar pelas estruturas montadas no Hangar Centro de Convenções da Amazônia e o Porto Futuro, construídos especialmente para o maior encontro global de meio ambiente. O jornal O POPULAR também vai acompanhar de perto as principais dicussões durante as duas semanas de evento.\nO clima é de expectativa entre as integrantes da iniciativa Embaixadores do Meio Ponte, realizada pela ONG É Com Amor. Do grupo de 15 jovens que fazem parte da proposta que estimula o protagonismo juvenil e das mulheres, 10 foram selecionados, mediante critérios de participação, liderança e engajamento social, para apresentar o projeto em Belém, juntamente com duas responsáveis pela ação.