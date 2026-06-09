O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (8) a suspensão da vacinação contra dengue com o imunizante do Instituto Butantan após o registro de 42 casos de reações adversas severas, incluindo três casos graves, com duas mortes.\nQuem recebeu o imuniante nos últimos 21 dias deve ficar a atento aos seguintes sintomas:\n- Febre\n- Dor abdominal intensa e contínua\n- Vômitos persistentes\n- Tontura\n- Sangramentos\n- Sonolência intensa\n- Irritabilidade\n- Sinais de desidratação\n- Piora do estado geral\nEm caso de piora do quadro ou intensificação dos sintomas, é recomendado procurar uma unidade de saúde para passar por atendimento médico.\nGoiás suspende temporariamente o uso da vacina da dengue do Butantan; entenda o motivo\nMinistério da Saúde suspende aplicação de vacina do Butantan contra a dengue\nSUS suspende uso de vacina da dengue do Butantan após reações adversas