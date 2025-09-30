O estado de São Paulo registrou, desde junho deste ano, casos de intoxicação de jovens por metanol, uma substância tóxica capaz de causar cegueira e morte.\nAté o momento, seis casos de intoxicação ligados ao consumo de bebida alcoólica adulterada foram confirmados e seguem em apuração pela Polícia Civil. Há também dez casos sob investigação, dos quais três resultaram em mortes —a causa dos óbitos foi intoxicação por metanol, mas ainda não está confirmado se o consumo se deu por bebida adulterada.\nA Polícia Civil investiga bares e adegas suspeitas de venderem bebidas alcoólicas intoxicadas. A Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF) diz que as adulterações podem estar ligadas à facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).\nAs vítimas apresentaram sintomas semelhantes à ressaca, como náuseas e dores abdominais. O quadro de algumas evoluiu para a cegueira e, outros, para a morte. Veja a seguir o que já se sabe sobre as intoxicações: