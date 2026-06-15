Dois helicópteros colidiram no ar, na manhã de domingo (14), e caíram no pátio de uma concessionária da marca BYD, no Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste do Rio de Janeiro. O acidente causou a morte de todas as seis pessoas a bordo das duas aeronaves. Entre as vítimas estão o cantor americano Oliver Tree, que estava em turnê internacional, artistas e influenciadores estrangeiros, além de dois pilotos experientes.\nVeja o que se sabe\nComo e quando aconteceu o acidente?\nDois helicópteros colidiram no ar na manhã de domingo (14). O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h59. Moradores da região relataram ter ouvido uma explosão e, em seguida, viram algo caindo do céu seguido por fumaça.\nOnde as aeronaves caíram?\nA queda ocorreu na avenida das Américas, na altura do Recreio dos Bandeirantes. Ambas as aeronaves caíram no pátio de estacionamento de uma concessionária, a cerca de cem metros de distância uma da outra. Peças dos helicópteros foram encontradas a centenas de metros do local.