Fotos mostram empresário Fernando Moreira Souto, piloto Wellington Oliveira Pereira e empresário Leonardo Berganholi, vítimas de acidente aéreo em BH (Reprodução/ TV Globo)\nA Polícia Civil e o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) investigam o que causou a queda de um avião de pequeno porte em Belo Horizonte na segunda-feira (4).\nA aeronave com cinco pessoas a bordo bateu na lateral de um prédio residencial minutos após decolar do Aeroporto da Pampulha, deixando três pessoas mortas e duas feridas.\nVeja a seguir o que se sabe sobre o caso:\nComo foi o acidente?\nUma aeronave de pequeno porte perdeu altitude logo após deixar o Aeroporto de Pampulha, em Belo Horizonte, e atingiu um edifício residencial de três andares na rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, às 12h19 de segunda-feira (4).