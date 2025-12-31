“Minha irmã ficou falando para eu não ir, mas a amiga dela continuou insistindo e ela então deixou.” Entre as pessoas que “renasceram” em 2025, está a menina autora da frase: Sarah Jamilly Silva Costa, de 13 anos. A autorização era para uma brincadeira que muita gente já fez quando era criança: sair para tomar banho de chuva. Uma atividade que, nos tempos atuais, diante das mudanças climáticas, se tornou algo bastante arriscado.\nA aventura por muito pouco não se transformou em tragédia: a adolescente foi arrastada por uma enxurrada na região sul de Goiânia e ficou presa embaixo de um carro e sobreviveu após momentos de desespero, resgate e superação. Foi internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e, dez dias depois, recebeu alta. Para muitos, um milagre que ocorreu, em grande parte, pela intervenção rápida da vizinhança.