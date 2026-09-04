-jatai_mulher_direito.mp4 (1.3452114)\nO advogado Sebastião Barbosa Gomes Neto, filmado dando um tapa e jogando uma bebida no rosto de uma mulher em um bar de Jataí, no sudoeste de Goiás, pode ter o exercício da advocacia suspenso preventivamente por até 90 dias. O pedido foi feito pela subseção da OAB de Jataí ao Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da entidade. O caso também é investigado pela Polícia Civil.\nO POPULAR entrou em contato por mensagem de WhatsApp com a defesa do advogado para posicionamento sobre a suspensão preventiva da OAB, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.\nEm nota enviada ao jornal O POPULAR, a OAB de Goiás comenta que os pedidos foram solicitados pela subseção da OAB de Jataí ao Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB. A entidade também pediu a abertura de um processo ético-disciplinar contra o advogado para analisar a conduta.