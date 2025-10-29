A estrutura da obra abandonada do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Pastor Antônio de Jesus Dias, no Setor Madre Germana 2, região sudoeste de Goiânia, está totalmente destruída após passar pelo segundo incêndio em 20 dias e o terceiro desde junho de 2024. O foco de incêndio se deu na manhã desta terça-feira (28) e não houve procedimento de apuração da causa. O local seria construído com 29 salas modulares, gerando um total de 240 vagas para crianças de zero a 5 anos e um custo de R$ 3,2 milhões, conforme informado na época da contratação.\nA instalação dos equipamentos começou a ser feita em 2019 e seria entregue em 2020, o que nunca ocorreu. Poucos meses após a instalação, já houve furto de aparelhos de ar condicionado e fiações e nunca mais a obra foi retomada. A Secretaria Municipal de Educação (SME) confirmou o incêndio no local nesta terça-feira (28).