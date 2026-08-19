Ao menos uma nascente assoreada e desrespeito aos limites do licenciamento ambiental foram situações identificadas pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) durante visita realizada à obra de construção de um complexo hospitalar logo na entrada de Senador Canedo, nas proximidades do Morro Santo Antônio, às margens da GO-403. A vistoria ocorreu nesta terça-feira (18), em conjunto com a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) da cidade.\nA visita ocorreu após reportagem do POPULAR publicada no último fim de semana mostrar que a Amma de Senador Canedo havia multado a Salutis Participações Ltda, responsável pelo empreendimento, em R$ 1,8 milhão e embargado a obra por duas semanas. Agora, o caso deverá resultar em um termo de ajustamento de conduta (TAC), conduzido pelo MP-GO, além de nova multa, com valor equivalente à aplicada pelo município.