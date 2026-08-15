A obra de construção de um complexo hospitalar logo na entrada de Senador Canedo, nas proximidades do Morro Santo Antônio, às margens da GO-403, foi embargada por duas semanas pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) da cidade por causar danos ambientais durante a execução do empreendimento. A obra foi liberada nesta terça-feira (11), após a prefeitura firmar um termo de compromisso ambiental (TCA) com a empresa responsável, a Salutis Participações Ltda., que foi multada em R$ 1,8 milhão.\nO empreendimento particular, denominado Centro de Saúde Comercial Salutis, teve início em meados de dezembro de 2024 e está em uma área de 253,9 mil metros quadrados (m²). Reportagem do POPULAR publicada no início de maio mostrou que a construção do complexo hospitalar tem mudado a paisagem logo na entrada de Senador Canedo. Na ocasião, ele já havia causado a supressão de 269 árvores de 43 espécies diferentes.