A Companhia de Saneamento A Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) promove uma obra de esgotamento sanitário no Córrego Abel Basílio, no Bairro Santo Hilário, região leste da capital, há ao menos um mês e meio, e deve concluir até o fim do ano. Ao mesmo tempo, a Prefeitura de Goiânia planeja dar início ao plano de recuperação de área degradada (Prad) do córrego no próximo ano, com a conclusão do processo licitatório para contratação de empresa especializada neste serviço. A medida atende decisão judicial dada em meio a um processo movido há mais de duas décadas pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e deve ter custo de R$ 3,2 milhões aos cofres públicos.\nO repórter fotográfico do POPULAR Wesley Costa registrou no dia 31 de julho a intervenção em andamento no córrego, nas proximidades da ponte na Rua Abel Rodrigues. Sem placas indicativas do responsável da obra, à época, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) justificou que ela seria feita por particulares. Já nesta quinta-feira (11), a reportagem esteve novamente no local e observou poucas mudanças desde então. Conforme a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), a obra conduzida pela Saneago chegou a ser paralisada por falta de licença ambiental, mas a empresa disse que conta com licenciamento concedido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).