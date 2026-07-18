Apenas uma empresa, com sede na cidade de São Paulo, apresentou proposta válida na licitação emergencial para a primeira obra da bacia de retenção para o Córrego Botafogo. A DP Barros Arquitetura e Construção ofereceu uma proposta de R$ 48,8 milhões, enquanto uma empresa goiana, que havia ofertado por R$ 52 milhões, pediu para deixar a disputa. A obra é tratada como prioridade e a gestão municipal deseja finalizar a estrutura ainda neste ano.\nA contratação emergencial foi aberta para receber propostas nesta segunda-feira (13), às 12 horas, e o prazo para participação no certame foi encerrado na quinta-feira (16), às 8 horas. Conforme a licitação, o valor total estimado da compra foi mantido sigiloso. Entre as duas ofertas, a Rodotec Engenharia, sediada em Aparecida de Goiânia, chegou a apresentar uma oferta de R$ 52 milhões, mas solicitou a saída.